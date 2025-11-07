מהדורת החדשות של ערוץ 14 רשמה היסטוריה כשהקדימה במספר הצופים את חדשות 12 – 267 אלף לעומת 250 אלף, וצמצמה משמעותית את הפער גם באחוזי הרייטינג

מהדורת החדשות של ערוץ 14 רשמה אמש (רביעי) הישג חסר תקדים, כשלראשונה מאז הקמת הערוץ, היא עקפה את חדשות 12 במספר הצופים. על פי נתוני הרייטינג, חדשות 14 זכו ל־267 אלף צופים, לעומת 250 אלף שצפו במהדורת חדשות 12.

בנתוני אחוזי הצפייה, חדשות 12 מובילות עדיין עם 10.2%, אך הפער מצטמצם: חדשות 14 עם 8.5%, חדשות 13 עם 5.1%, חדשות כאן 11 עם 2.6%, ו־i24NEWS עם 1%.

בתכניות הפריים־טיים, מאסטר שף של קשת 12 ממשיכה להוביל עם 12.7%, אך הפטריוטים בערוץ 14 כבר מתקרבת עם 7.6%, ועוקפת את הצינור ברשת 13 שעמדה על 7.5%. בואו לאכול איתי בכאן 11 רשמה 6.2%.

בלייט נייט, דוח מצב של קשת הובילה עם 6.1%, אחריה הצינור עם 5.3%, וחדשות הלילה של ערוץ 14 עם 3.8% – מעט מעל חדשות הלילה בכאן 11 עם 3.5%.