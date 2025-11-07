פרשת וַיֵּרָא היא פרשת השבוע הרביעית בספר בראשית. היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ב, פסוק כ"ד. זמני כניסת שבת ויציאת שבת

פרשת וַיֵּרָא היא פרשת השבוע הרביעית בספר בראשית. היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ב, פסוק כ"ד.

הפרשה נפתחת בסיפור ביקור שלושת המלאכים בבית אברהם. שלושה מלאכים באים אל אברהם ומבשרים לו כי עתיד להיוולד לו בקרוב בן. שרה, ששומעת את הדברים, צוחקת, וה' גוער בה: "למה זה צחקה שרה… הייפלא מה' דבר?!".

המלאכים עוזבים את אברהם והולכים לסדום, כדי להחריב אותה וכדי להציל את לוט ומשפחתו. עוד בפרשה: סדום ובנות לוט, לידת יצחק, גירוש הגר וישמעאל עקדת יצחק.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:09. יציאת השבת: 17:22

תל אביב

כניסת השבת: 16:25. יציאת השבת: 17:24

חיפה

כניסת השבת: 16:17. יציאת השבת: 17:22

באר שבע

כניסת השבת: 16:28. יציאת השבת: 17:25

אילת

כניסת השבת: 16:19. יציאת השבת: 17:26

חברון

כניסת השבת: 16:30. יציאת השבת: 17:23

גוש עציון

כניסת השבת: 16:29. יציאת השבת: 17:23

צפת

כניסת השבת: 16:17. יציאת השבת: 17:20