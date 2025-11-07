מזג אוויר בסוף השבוע יהיה חם מהרגיל לעונה. אמנם תחול ירידה במידות החום, אך הן תהיינה גבוהות מהממוצע. צפוי גשם מקומי קל. על פי השירות המטאורולוגי, בים מול אשדוד ואשקלון מתפתחות סופות רעמים בודדות
יום שישי: מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחה"צ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הלילה: מעונן חלקית.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום ראשון: בהיר לרוב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן לרוב בעננות בגובה רב. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
