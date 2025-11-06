מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על הטלת סנקציות נגד 3 פעילי חיזבאללה שגייסו והעבירו כספים מאיראן ללבנון כדי לממן את פעילות הטרור של הארגון: "אסור שאיראן וחיזבאללה ימשיכו להחזיק את לבנון כבת ערובה"

תמיכה נוספת מארה"ב: מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הערב (חמישי) כי היא מטילה סנקציות נגד 3 פעילי חיזבאללה אשר היו אחראים להעברת כספים מאיראן לידי ארגון הטרור, בשווי של עשרות מיליוני דולרים. לטענת האמריקנים, הפעילים נפגשו עם אנשי עסקים איראניים וגייסו כספים כדי לממן את פעילות הטרור של חיזבאללה.

סגן דובר מחלקת המדינה, תומאס פיגוט, ציין כי הטלת הסנקציות "מגיעה כחלק מהמדיניות של ממשל טראמפ להפעלת 'מקסימום לחץ' נגד איראן וארגוני הפרוקסי שלה – ביניהן חיזבאללה. ארה"ב מחוייבת לתמוך בלבנון על ידי חשיפת המאמצים החשאיים של איראן לממן את חיזבאללה, אשר פוגעים בלבנון וחותרים תחת עצמאותה".

עוד באותו נושא ההסלמה בצפון מתרחבת: "לא ניתן לחיזבאללה להתאושש" 19:38 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"אסור שאיראן וחיזבאללה ימשיכו להחזיק את לבנון כבת ערובה" הוסיף והבהיר. "ארה"ב תמשיך לפעול בכל דרך אפשרית כדי לוודא שארגון הטרור הזה לא יוכל לאיים יותר על אזרחי לבנון או על המזרח התיכון".