מנסה להתרחק ממשבר חוקתי? שעות ספורות אחרי שהודיע כי הסכים להיות החוקר של פרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה פרסם הערב (חמישי) הודעת הבהרה בה הדגיש כי "הנציב יפעל אך ורק בהתאם להנחיית בג"צ, ככל שתהיה כזו".

כזכור, מוקדם יותר היום קולה הודיע כי הסכים להיות החוקר בפרשה, זאת בהתאם למינויו על ידי שר המשפטים יריב לוין. הסכמתו למינוי הגיעה בניגוד להודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שקבעה כי חקירת התיק תועבר לידי פרקליט המדינה עמית איסמן.

"הנציב קיבל על עצמו תפקיד בהתאם לכתב המינוי שנשלח אליו מטעם שר המשפטים, וזאת לאחר שנועץ ביועמ״ש המשרד אשר קבעה כי אין מניעה חוקית לכך שיקבל על עצמו תפקיד זה" נמסר מלשכתו של קולה. "הנציב הוציא מכתבים לכלל הגורמים הנוגעים בדבר ומלווים את החקירה וביקשם לשתף עמו פעולה. כפי שהודיע הנציב בעבר, בהיותו עובד ציבור יפעל בכפוף לכל דין".