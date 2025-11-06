על פי סקר i24NEWS, מפלגה חדשה בראשות תא"ל (מיל') עופר וינטר זוכה לשבעה מנדטים, ומסתמנת כשחקן חדש ומשמעותי בגוש הימין

בסקר מנדטים חדש של חדשות i24NEWS שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס", נבדקה מפת המפלגות הפוליטית אילו הבחירות היו מתקיימות היום.

על פי תוצאות הסקר, הליכוד שומר על מעמדו כמפלגה הגדולה בישראל עם 31 מנדטים. אחריו ניצבת מפלגת "בנט 2026" עם 18 מנדטים.

מפלגת"הדמוקרטים" בראשות ח"כ יאיר גולן מקבלת 10 מנדטים, לצד ש"ס עם מספר זהה.

גם יהדות התורה וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו המפלגה החדשה בראשות תא"ל (מיל') עופר וינטר רושמת הישג נאה עם 7 מנדטים, נתון שמצביע על תמיכה ציבורית משמעותית כבר בשלב מוקדם של דרכה הפוליטית.

עוד בסקר: "ישר" מקבלת 6 מנדטים, עוצמה יהודית 6, חד"ש 5, רע"ם 5, ואילו הציונות הדתית נמצאת על סף אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד.

המפלגות "כחול לבן", "יש עתיד", "המילואימניקים" ו"בל"ד" – אינן עוברות את אחוז החסימה.