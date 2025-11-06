משרד הבריאות הודיע על ריקול למוצרי פילה סלמון נורבגי קפוא, זאת לאחר שנמצא בבדיקות מעבדה כי קיים פער בין הסימון לבין הרכבו בפועל

מפעל סמוק פיש (צ'ירינה צח סרוסי) קורא להחזרת מוצרי פילה סלמון נורבגי קפוא, זאת לאחר שנמצא בבדיקות מעבדה שנערכו על ידי שירותי המזון במשרד הבריאות כי בשני מוצרים קיים פער בין הסימון כסלמון אטלנטי מזן SALAR לבין הרכבו בפועל כאלתית כסופה מזן Oncorhynchus.

אלו פרטי המוצרים:

שם המוצר: פילה סלמון נורבגי קפוא עם / ללא עור ארוז בוואקום

מותג: צ'ירנה

תכולה: לפי שקילה

שם יצרן: סמוק פיש

פילה סלמון נורבגי ללא עור, קוד ייצור: 9.24, תאריך אריזה : 6.1.25 בלבד, לשימוש עד 31.8.26

פילה סלמון נורבגי, קוד ייצור: 9.24, תאריך אריזה: 14.12.24 בלבד, לשימוש עד 31.8.26

במשרד הבריאות ציינו כי "המוצרים ראויים למאכל, אך כאמור הסימון אינו תואם".

צרכנים שברשותם המוצר/ים ניתן לפנות אל היצרן, טלפון: 1700-701-711. בתיאום עם שירות המזון מחוז מרכז במשרד הבריאות, מפעל סמוק פיש אוסף את המוצר מדרכי השיווק.