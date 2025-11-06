סקר מנדטים ראשון שנערך אחרי תחילת פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי מראה כי הליכוד מתחזק במנדט אחד – אך הקואליציה עדיין נותרה ללא רוב בכנסת, בעוד שמפלגות האופוזיציה נותרו ביתרון.
על פי הסקר של מנו גבע ומכון מדגם שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12, אם הבחירות היו מתקיימות היום מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך – הליכוד: 27 מנדטים. בנט 2026: 22 מנדטים. הדמוקרטים: 11 מנדטים. יש עתיד: 9 מנדטים. ישראל ביתנו: 9 מנדטים. עוצמה יהודית: 9 מנדטים.
עוד בסקר – ש"ס: 8 מנדטים. יהדות התורה: 8 מנדטים. ישר בראשות גדי איזנקוט: 7 מנדטים. חד"ש תע"ל: 5 מנדטים. רע"מ: 5 מנדטים. הציונות הדתית, כחול לבן, בל"ד ומפלגת המילואימניקים לא עוברות את אחוז החסימה.
בחלוקה לגושים, הקואליציה עולה ל-52 מנדטים, בעוד שהאופוזיציה עם 68 מנדטים – מתוכם 10 ששייכים למפלגות הערביות.
אזרח
אזרח
חחחחחח חיים בסרט! בנט לא יקבל יותר מ7 מנדטים אולי פחות....22:19 06.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
שירי מנתניה
המילואימניקים צריכים להתאחד עם בנט. במידה שלא יסכים, אז עם גנץ. חבל על הקולות שלהם, ילכו לפח מי ושוב נקבל ממשלת השתמטות וג'ובים.22:14 06.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר