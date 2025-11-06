חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 06.11.2025 / 20:56

סקר מנדטים של חדשות 12 מראה כי הליכוד מתחזק בעקבות פרשת הפצ"רית – אך לקואליציה עדיין אין רוב בכנסת. כל הפרטים

סקר מנדטים ראשון שנערך אחרי תחילת פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי מראה כי הליכוד מתחזק במנדט אחד – אך הקואליציה עדיין נותרה ללא רוב בכנסת, בעוד שמפלגות האופוזיציה נותרו ביתרון. על פי הסקר של מנו גבע ומכון מדגם שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12, אם הבחירות היו מתקיימות היום מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך – הליכוד: 27 מנדטים. בנט 2026: 22 מנדטים. הדמוקרטים: 11 מנדטים. יש עתיד: 9 מנדטים. ישראל ביתנו: 9 מנדטים. עוצמה יהודית: 9 מנדטים. עוד בסקר – ש"ס: 8 מנדטים. יהדות התורה: 8 מנדטים. ישר בראשות גדי איזנקוט: 7 מנדטים. חד"ש תע"ל: 5 מנדטים. רע"מ: 5 מנדטים. הציונות הדתית, כחול לבן, בל"ד ומפלגת המילואימניקים לא עוברות את אחוז החסימה. בחלוקה לגושים, הקואליציה עולה ל-52 מנדטים, בעוד שהאופוזיציה עם 68 מנדטים – מתוכם 10 ששייכים למפלגות הערביות.

תגיות: אופוזיציה, הליכוד, סקר מנדטים, קואליציה