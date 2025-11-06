לאחר שרביב דרוקר לעג לפרסום המשותף של עמית סגל ואבישי גרינצייג בפרשת הפצ"רית, השיב לו סגל כהרגלו בציוץ חריף

עמית סגל תקף הערב (חמישי) את העיתונאי רביב דרוקר, זאת לאחר שלעג לו על הפרסום יחד עם אבישי גרינצייג.

השניים דיווחו על חוות דעתה של היועצת המשפטית של משרד המשפטים בה הודיעה ליועצת המשפטית לממשלה כי אינה יכול להוביל את החקירה של הפרקליטה הצבאית הראשית.

לאחר הפרסום, צייץ דרוקר: "עמית סגל ואבישי גרינצוויג דיווחו ביחד (!) על הפצצה החדשה. היועצת המשפטית של משרד המשפטים, דמות בעלת משקל מאוד מצומצם משפטית, שמונתה בתקופת יריב לוין, חושבת שהיועהמ"שית לא יכולה ללוות את חקירת הפצ"רית."

"מישהו מכם שמע בעבר על חוות דעת יועהמ"שית משרד המשפטים? סגל כבר מציג את זה כסופו של סיפור, כאילו זה מינימום בג"צ. כל כך חשובה לו מראית העין. שלט תעמולה מחופש לעיתונאי." סיים דרוקר.

בתגובה השיב לו סגל: "כמה חפיפניק אפשר להיות? השם הוא גרינצייג, לא גרינצוויג. והיועמשית של המשרד לא דמות שולית מהטעם שבהרב מיארה התחייבה בהסדר ניגוד העניינים שלה להיוועץ בה במקרים כאלה. אישית, שירותי הסנגוריה שהענקת לברגותי נראו לי פחות מביכים."