בבית הלבן אישרו כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזמין את 20 שורדי השבי ששוחררו מידי החמאס בעסקת החטופים לביקור בבית הלבן, שצפוי להתקיים ב-20 בנובמבר

3 שבועות אחרי שחרורם: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזמין את כל 20 שורדי השבי ששוחררו מידי החמאס בעסקת החטופים הנוכחית לביקור בבית הלבן – כך דווח הערב (חמישי) בחדשות 12. לפי הדיווח, הביקור צפוי להתקיים בעוד כשבועיים.

בהמשך, גורם בכיר בבית הלבן אישר כי טראמפ אכן הזמין את החטופים הישראלים ששוחררו בעסקה האחרונה שאותה הוא הוביל – כשהמפגש מתוכנן להתקיים ב-20 בנובמבר.

כאמור, ב-13 באוקטובר שוחררו 20 חטופים חיים: איתן מור, גלי וזיו ברמן, אלון אהל, עמרי מירן, גיא גלבוע דלאל, מתן אנגרסט, יוסף חיים אוחנה, אבינתן אור, אלקנה בוחבוט, אביתר דוד, אריאל ודוד קוניו, שגב כלפון, איתן הורן, מתן צנגאוקר, נמרוד כהן, רום ברסלבסקי, בר קופרשטיין ומקסים הרקין. עד כה שוחררו גם גופותיהם של 21 חללים חטופים, ביניהם עומר נאוטרה שהחזיק באזרחות אמריקנית. ברצועת עזה נותרו כעת גופותיהם של 6 חללים חטופים שעדיין נמצאים בשבי החמאס.