השלושה הגישו עתירה נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות וצירפו מסמך סודי עליו הם עלולים להיחקר בגין החזקת חומר ביטחוני סודי

סערה במערכת הביטחון: בדיקה פלילית נפתחה נגד שלושת ראשי השב"כ לשעבר: נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון.

על פי הפרסום של אבישי גרינצייג ב-i24, הבדקה נפתחה בעקבות עתירה שהגישו לבג״ץ נגד מינויו של דוד זיני לראש שירות הביטחון הכללי.

השלושה לא פעלו לבד, הם צירפו לעתירה כ־180 עובדי שב״כ לשעבר, וכן מסמך מסווג הנוגע לאתגרי השירות. לטענתם, המסמך מדגים כשלים מערכתיים שמחייבים עיון מחדש במינויו של זיני.

העותרים סירבו למסור לזיני את רשימת השמות של אנשי השב״כ שצורפו לעתירה, בנימוק שזהותם מוגנת בחוק הסודיות של השירות, וכי הוא “אינו מוסמך לעיין במסמכים מסווגים” עד שבית המשפט יכריע בעתירה.

למרות שבג״ץ לא הוציא צו ביניים המונע את כניסתו של זיני לתפקיד, השלושה המשיכו לסרב להעביר את המסמכים, מה שעורר את תשומת לבם של גורמים בכירים בפרקליטות ובשב"כ. בכירים במערכת אכיפת החוק הזהירו אותם כי אם אכן מדובר במסמך מסווג הם עלולים להיחקר באזהרה בגין החזקת חומר ביטחוני סודי.

על פי גורמים המעורים בנושא, ראש השב״כ הנוכחי דוד זיני פנה בימים האחרונים לבית המשפט בדרישה רשמית להורות על העברת המסמך לידיו.