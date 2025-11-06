מפקד פיקוד הצפון שוחח עם ראשי הרשויות: "לא נאפשר לחיזבאללה להתבסס ולהתארגן בגבולות שלנו, לא ניתן לו להתאושש"

ההסלמה בצפון. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא שוחח היום (ה׳) עם ראשי רשויות בגזרה הצפונית אודות המצב הבטחוני והמבצעי בגזרה.

בפגישה אמר מילוא לתושבים: ״אנחנו מבינים שאנו חייבים להיות נחושים ולהמשיך לתקוף, לפגוע ולהשמיד כדי לשמור את חיזבאללה מוחלש.".

"לא נאפשר לחיזבאללה להתבסס ולהתארגן בגבולות שלנו, לא ניתן לו להתאושש. נמשיך לתקוף ולפעול במרחב האבטחה ובחזית, כחיץ לפני התושבים, ובעיקר נמשיך לעקוב אחרי כל איום שאנחנו רואים ולפעול כנגדו."

"נמשיך לפעול בצורה אינטנסיבית ובאופן התקפי ורציף כפי שאנו פועלים בשנה האחרונה, וכפי שפעלנו היום – למען המשך קיום שגרה אזרחית בישובים וצמיחת הצפון״".

מוקדם יותר אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר החל בגל תקיפות לעבר מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. זהו גל התקיפות השני שנרשם באזור היום, אחרי שבשעות הבוקר הכוחות תקפו מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בחיזבאללה במרחב צור.

גורם צבאי בכיר ציין כי "צה"ל ממשיך בפעולות אכיפה למניעת התעצמות מחודשת חיזבאללה". לדבריו, "לא מתכוונים להגיע להסלמה, אין הנחיות מיוחדות לתושבי הצפון".