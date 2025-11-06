שירותי הביון באוסטריה חשפו מחסן נשק במרכז העיר וינה, אשר מיוחס לחמאס – שתכנן להשתמש בנשק כדי לבצע פיגועים באירופה: "מוסדות ישראליים או יהודיים באירופה היו ככל הנראה המטרות"

משרד הפנים של אוסטריה הודיע הערב (חמישי) כי שירותי הביון במדינה חשפו מחסן נשק בווינה אשר מיוחס לחמאס. לטענת הרשויות, ארגון הטרור התכוון להשתמש בנשק שאוחסן שם כדי לבצע "פיגועי טרור אפשריים באירופה".

מחקירה ראשונית עולה כי שירותי המודיעין "העלו חשד לכך שארגון הכניס כלי נשק לאוסטריה כדי להשתמש בהם בפיגועי טרור". בהודעת הממשלה האוסטרית נאמר כי "על פי מצב החקירה הנוכחי, מוסדות ישראליים או יהודיים באירופה היו ככל הנראה המטרות של התקיפות הללו".

בתום חיפושים, הכוחות איתרו את המחסן שהושכר במרכז העיר וינה, אשר הכיל מזוודה שבה היו 5 אקדחים ו-10 מחסניות נשק. במקביל, אזרח בריטי בן 39 נעצר בלונדון בחשד ל"קשרים הדוקים להשכרת מחסן הנשק".