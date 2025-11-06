לוינסון הודיע כי הוא עוזב את התוכנית "אופירה ולוינסון" בקשת 12, בעקבות פגיעה באמון הצופים כלפיו, והודה על התקופה במערכת

העיתונאי ואיש התקשורת, חיים לוינסון, הודיע הערב (חמישי) כי החליט לסיים את הגשת התוכנית "אופירה ולוינסון" בערוץ קשת 12, לאחר שנחשף כי הוא קיבל 200,000 שקלים מחברתו של שרוליק איינהורן החשוד בפרשת קטארגייט. בשל כך לוינסון פוטר מעיתון 'הארץ'.

לוינסון כתב כי הסיבה לעזיבתו היא פגיעה באמון הצופים: "עיתונות מבוססת על אמון. לחלק מהצופים נשבר האמון שלהם בי, ובנסיבות האלה, חשבתי שנכון שאסיים".

עוד הוסיף לוינסון כי הוא רואה בתקופה שלו בטלוויזיה "הרפתקה יפה", וכתב בהומור: "לא נולדתי בטלוויזיה והבטחתי לעצמי שלא אמות בטלוויזיה".

לוינסון שיבח את קשת וכתב: "לא עבדתי בקשת הרבה שנים, אבל במעט שהייתי שם ראיתי מקום עבודה מקצועי ואנושי, שרואה שליחות בהדבקת הפאזל של החברה הישראלית. פעם בדבק מגע ופעם בסלוטייפ".

העיתונאי סיים את דבריו ברמיזה לסיפור מאחורי תחילת דרכו בטלוויזיה, וכתב: "יש לי סיפור מצחיק איך בכלל התגלגלתי לטלוויזיה, מככבים בו ברק רביד ויעקב ברדוגו. בהזדמנות".