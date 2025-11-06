נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן הגיב לפרישתה של חברת בית הנבחרים ננסי פלוסי: "היא הקדישה חלק ניכר מחייה למדינה הזו, ואמריקה תמיד תהיה אסירת תודה לה"

נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן הגיב להודעתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית ננסי פלוסי על פרישתה מהחיים הפוליטיים, כשבדבריו שיבח את יו"ר בית הנבחרים לשעבר על פועלה למען המדינה.

"הרבה פעמים אמרתי שננסי פלוסי הייתה יו"ר בית הנבחרים הטובה ביותר בהיסטוריה האמריקנית. זו הסיבה שהענקתי לה את מדליית החירות הנשיאותית" אמר ביידן. "במהלך כהונתי כנשיא, עבדנו יחד כדי לפתח את הכלכלה שלנו, ליצור מיליוני מקומות עבודה ולבצע השקעות היסטוריות בעתיד האומה שלנו".

לדבריו, פלוסי "הקדישה חלק ניכר מחייה למדינה הזו, ואמריקה תמיד תהיה אסירת תודה לה. ג'יל ואני מאחלים לננסי ולפול כל טוב".

כאמור, פלוסי בת ה-85 הודיעה מוקדם יותר היום כי תפרוש בתום הקדנציה הנוכחית שלה ולא תתמודד בבחירות האמצע ב-2026. פרישתה מגיעה אחרי שכיהנה כנציגת סן פרנסיסקו בבית התחתון של הקונגרס משנת 1987, וכן שימשה כראש הסיעה הדמוקרטית בקונגרס משנת 2002 עד 2022 וכיו"ר בית הנבחרים בין השנים 2007 ו-2011 ובין 2019 ל-2023.

"תושבי סן פרנסיסקו – רציתי שתהיו הראשונים לדעת: אני לא אנסה להיבחר מחדש לקונגרס" אמרה פלוסי בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות. "בלב אסיר תודה, אני מחכה ומצפה להתחיל את השנה האחרונה שלי כמחוקקת ונציגה שלכם".

"עכשיו שנתקדם, המסר לעיר שאני אוהבת היא זו: סן פרנסיסקו, תדעו מה הכח שלכם" הוסיפה. "יחד עשינו היסטוריה. תיד הובלנו את הדרך, ועכשיו עלינו להמשיך לעשות זאת בכך שנמשיך להיות חלק מלא מהדמוקרטיה שלנו, וניאבק על הערכים האמריקנים החשובים לנו".