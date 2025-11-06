במשטרת ישראל הסתיימה חקירה נגד איש תקשורת בכיר, בשנות ה-50 לחייו, בחשד שביצע עבירת מין בעובדת שלו, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה.
לפי הודעת המשטרה, החקירה נפתחה לפני כחודשיים וחצי בעקבות תלונה שהגישה האישה, כיום בשנות ה-30 לחייה. על פי החשד, המעשה התרחש בשנת 2017 במהלך עבודתם המשותפת.
במהלך החקירה נגבו עדויות ונחקר החשוד באזהרה. עם סיום החקירה, הועבר התיק לעיון והחלטת פרקליטות המדינה.
במשטרה הדגישו כי הם "ימשיכו לחקור כל תלונה על עבירות מין, ובפרט כאשר עולה חשד לניצול מרות במסגרת יחסי עבודה".
