אילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השתתפה היום (חמישי) בטקס קבלת התארים של האוניברסיטה העברית בירושלים, שם קיבלה את התואר השני בלשון עברית.
בן גביר שיתפה ברשתות החברתיות רשמים מהאירוע וכתבה: "היום קיבלתי את התואר השני בטקס מרשים באוניברסיטה העברית בירושלים. הרבה אהבה לאיתמר וקומץ פרחחים שצעקו. החלטנו בעבר שלכל מקום שאנחנו מתכננים להגיע – נגיע בגב זקוף ובשמחה. קומץ הפרחחים שהולך וקטן עם הזמן לא ישנו דבר".
בהמשך הוסיפה קריאה אישית לסטודנטים המתלבטים בבחירת תחום הלימוד: "אם אתם מתלבטים מה ללמוד – לכו ללמוד לשון עברית. השפה היפה הזאת היא אחת מעמודי התווך שלנו. היא מעניינת, רחבה, עמוקה ומתוקה. וחסרים אנשי לשון".
דוד ב.
גזענית נאלחת שצריכה עם בעלה, גופשטיין ודורפמן לקבל מהקב"ה את עונש קורח ועדתו ואתם מאחלים לה מזל טוב? פחחח18:12 06.11.2025
שוש
בתגובה ל: דוד ב.
עליך כל מה שכתבת שמאל זאת מחלת נפש ללא פתרון18:57 06.11.2025
