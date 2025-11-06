אשת השר לביטחון לאומי, אילה בן גביר, קיבלה תואר שני בלשון עברית באוניברסיטה העברית, וקראה לסטודנטים ללמוד את השפה: "עמוד תווך שלנו"

אילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השתתפה היום (חמישי) בטקס קבלת התארים של האוניברסיטה העברית בירושלים, שם קיבלה את התואר השני בלשון עברית.

בן גביר שיתפה ברשתות החברתיות רשמים מהאירוע וכתבה: "היום קיבלתי את התואר השני בטקס מרשים באוניברסיטה העברית בירושלים. הרבה אהבה לאיתמר וקומץ פרחחים שצעקו. החלטנו בעבר שלכל מקום שאנחנו מתכננים להגיע – נגיע בגב זקוף ובשמחה. קומץ הפרחחים שהולך וקטן עם הזמן לא ישנו דבר".

בהמשך הוסיפה קריאה אישית לסטודנטים המתלבטים בבחירת תחום הלימוד: "אם אתם מתלבטים מה ללמוד – לכו ללמוד לשון עברית. השפה היפה הזאת היא אחת מעמודי התווך שלנו. היא מעניינת, רחבה, עמוקה ומתוקה. וחסרים אנשי לשון".