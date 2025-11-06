פועל בן 49 נהרג לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו באתר בנייה בסאג'ור. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה והחלו לפנות אותו לבית החולים, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו

תאונת עבודה קטלנית: פועל בן 49 נהרג לאחר שנפל מסולם היום (חמישי) במהלך עבודתו באתר בנייה בסאג'ור. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והתחילו לפנות אותו לבית החולים זיו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה – אולם לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

חובשי מד"א מאור רון ברקו ויהודה שטיינברג, סיפרו: "הפצוע היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלת ראש. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי, שם נאלצו לקבוע את מותו".