הדר בן חמו ואורטל ברזילי מתמודדות עם אחת התחושות הכי יומיומיות והכי מושתקות – אשמה. ב-30 דקות של הומור, חכמה ורוך, הפרק הזה מצליח להזכיר שכל מי שמרגישה אשמה לפעמים, כנראה פשוט אדם עם לב פועם

בפרק 17 של "הדתיות האלה", הדר בן חמו ואורטל ברזילי מתמודדות עם אחת התחושות הכי יומיומיות והכי מושתקות – אשמה. אותה תחושת כובד שמלווה אותנו כמעט בכל תחום בחיים: בהורות, ביחסים, בעבודה, אפילו בדעות הפוליטיות שלנו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדתיות האלה פרק 17

הן מדברות על איך אשמה מחליקה מתחת לעור – לפעמים כמעט בלי שנרגיש – ומנהלת אותנו. על הקשרים שנבנים סביב אשמה, שבהם תמיד יש צד שמאשים וצד שמתנצל. על הצורך העמוק שלנו להיות “בסדר” בעיני כולם, גם במחיר של לא להיות שלמים עם עצמנו.

השיחה נוגעת גם ברגעים שבהם האשמה הופכת כמעט אוטומטית: כשמישהו מאשים אותנו ואנחנו מיד מגיבים בהתגוננות, כאילו מדובר במלחמה שחייבים לנצח בה. מה זה עושה לגוף, לנפש, וליכולת שלנו באמת להקשיב לעצמנו?

אבל הדר ואורטל לא נשארות רק במקום הכואב. הן מזכירות שגם לאשמה יש תפקיד משמעותי – היא מצביעה על אכפתיות, על מצפון, על רצון אמיתי להיות טובים יותר. אולי הבעיה היא לא בתחושת האשמה עצמה, אלא בכך שאנחנו לא עוצרים להבין מה היא באמת מבקשת מאיתנו.

ה

ומי שיאזין עד הסוף, אולי יגלה מה הדרך להשתחרר ממנה.