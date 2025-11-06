לאחר שנפגש מוקדם יותר עם שר החוץ של סינגפור, ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש היום בלשכתו בירושלים את יו״ר המפלגה הפרוגרסיבית בברזיל, סירו נוגיירה לימה פילו . הפגישה, שנערכה באווירה חיובית, נועדה לחזק את שיתופי הפעולה בין שתי המדינות בתחומים שונים.
נוגיירה, עורך דין ופרלמנטר מברזיל שחבר במפלגה הפרוגרסיבית, משמש לשעבר כחבר סנאט ומוביל את מפלגתו ברמה הלאומית.
בפגישה נדונו דרכים להמשך חיזוק היחסים בין ישראל לברזיל, ובייחוד בתחומי הכלכלה, והטכנולוגיה, במסגרת הקשרים המדיניים ההולכים ומתהדקים בין שתי המדינות.
ישראל וברזיל מקיימות יחסים מדיניים רצופים מאז שנות ה־50, עם שיתופי פעולה נרחבים בתחומים מגוונים.
