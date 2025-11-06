למרות שהיועמ"שית הודיעה על העברת ליווי חקירת תיק הפצ"רית ופרשת שדה תימן לידי פרקליט המדינה עמית איסמן, נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה הודיע כי הסכים להיות החוקר: "אין מניעה חוקית לכך"

מכה נוספת ליועמ"שית: למרות הודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה על העברת ליווי חקירת תיק הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לידי פרקליט המדינה עמית איסמן, נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה הודיע כעת (חמישי) כי הסכים להיות החוקר בפרשה, זאת בהתאם למינויו על ידי שר המשפטים יריב לוין.

"הנציב קיבל על עצמו תפקיד בהתאם לכתב המינוי שנשלח אליו מטעם שר המשפטים, וזאת לאחר שנועץ ביועמ״ש המשרד אשר קבעה כי אין מניעה חוקית לכך שיקבל על עצמו תפקיד זה" נמסר מלשכתו של קולה. "הנציב הוציא מכתבים לכלל הגורמים הנוגעים בדבר ומלווים את החקירה וביקשם לשתף עמו פעולה. כפי שהודיע הנציב בעבר, בהיותו עובד ציבור יפעל בכפוף לכל דין".

כאמור, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה מוקדם יותר כי תעביר את ליווי חקירת תיק הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לידי פרקליט המדינה, עמית איסמן. ההחלטה על העברת החקירה מגיעה אחרי שהיועמ"שית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, שלחה למיארה חוות דעת בה נאמר כי היא בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית, וכתוצאה מנועה מלפקח על חקירתה של ירושלמי.

בחוות הדעת, שנכתבה לבקשת המשנה ליועמ"שית גיל לימון, נאמר כי אין בכך כדי לטעון שהיועצת או המשנה לפרקליט המדינה ידעו על דיווחי השקר של הפצ"רית, בין היתר לבג"ץ.