על רקע התגברות הברחות הנשק בגבול מצרים, השרה אורית סטרוק קיימה סיור מקצועי משותף עם ראש המועצה האזורית רמת נגב : "אין בטחון ללא התיישבות"

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, קיימה היום (חמישי) סיור מקצועי משותף עם ראש המועצה האזורית רמת נגב, ערן דורון, על רקע התגברות הברחות הנשק בגבול מצרים.

בסיור השתתפו מנכ״ל משרד ההתיישבות אבי מאיר, מנכ״ל החטיבה להתיישבות הושעיה הררי, רמ״ט שר החקלאות מאור נפתלי, ונציגים מקצועיים נוספים מהחטיבה להתיישבות וממשרד החקלאות.

הסיור התקיים לאחר סדרת פגישות שקיימה השרה בנושא, ומספר פעמים שהעלתה את הנושא בקבינט ובממשלה, וכן כהמשך לסיור מוקדם יותר שקיימו שרת ההתיישבות ושר החקלאות בפתחת ניצנה, כבסיס לתכנית משותפת להרחבת ההתיישבות באזור.

במהלך הסיור קיבלה השרה סקירה ביטחונית על אתגרי הגבול, היקפי ושיטות ההברחות המתרחשות באזור באופן יומיומי, ואתגרי בטחון נוספים שחווים התושבים. זאת לצד סקירה על צרכי ההתיישבות והחקלאות היישובים בקרבת הגבול. השרה הדגישה את החשיבות שהיא רואה בחיזוק ההתיישבות באזור גם כמענה בטחוני לאתגרים הקיימים בשטח. בתום הסיור הוחלט לקדם תכנית לחיזוק ההתיישבות בפתחת ניצנה כחלק מהמענה לאתגר הביטחוני בגבול עם סיני.

השרה סטרוק אמרה בסוף הסיור: "אין ביטחון ללא התיישבות. העיקרון הבסיסי הזה הוכח בכל גזרה, והוא נכון גם לפתחת ניצנה ולגבול המאתגר מול מצרים. בעזרת השם נקדם תכנית להזנקת ההתיישבות בחבל הארץ הזה, ולהבאת אוכלוסיה צעירה גם ליישובים, גם למרכזי צעירים כמו מכינות, כפרי סטודנטים, גרעיני נח"ל, ועוד, בדומה לאזורים סמוכי-גבול אחרים. אני מודה לראש המועצה ערן דורון על המסירות לנושא, ולידידי השר דיכטר על ההירתמות"

ראש המועצה האזורית רמת נגב ערן דורון: "אני מודה לשרת ההתיישבות על הביקור החשוב בהתיישבות לאורך גבול מצרים. השרה מוכיחה את המחויבות העמוקה שלה להתיישבות ואני מקווה שאכן היא תוביל הצעת מחליטים שתביא בשורה גדולה לחיזוק פיתחת ניצנה והאזור".