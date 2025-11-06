דונלד טראמפ הגיב בהתלהבות רבה להודעתה של האישה החזקה במפלגה הדמוקרטית, על פרישתה הסופית מהפוליטיקה. טראמפ כינה את פלוסי "מרושעת" ואמר שמדובר בהכרזה נהדרת

נשיא ארצות הברית הגיב באושר להודעתה של, ננסי פלוסי, יושבת הראש הדמוקרטית הוותיקה, שעמדה בראש המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים האמריקאי במשך שנים רבות.

טראמפ הגיב להודעה בהתלהבות וחגג: "פרישתה של ננסי פלוסי, היא דבר נהדר בשביל אמריקה". הנשיא המשיך ותקף את יריבתו הוותיקה ללא רחמים: " היא הייתה מרושעת, מושחתת והתרכזה רק בדברים רעים למדינה שלנו".

פלוסי, שהייתה בעבר דוברת בית הנבחרים בתקופת הרוב הדמוקרטי, האישה היחידה שכיהנה בתפקיד. הודיעה כי לא תעמוד לבחירות הקרובות למושבה בקונגרס, ותפרוש מהפוליטיקה בשנת 2027.

פלוסי נחשבה במשך העשור האחרון לאישה החזקה בפוליטיקה האמריקאית, והייתה מיריביו המרים ביותר של דונלד טראמפ, מאז הכריז על כניסתו לפוליטיקה לפני כעשור.