השירות המטאורולוגי פרסם היום (ה') עדכון לגבי גל החום החריג השורר בימים האחרונים ברחבי הארץ. לאחר מספר ימים שבהם נמדדו טמפרטורות שוברות שיאים לחודש נובמבר, נרשמה היום ירידה קלה במידות החום, ובסוף השבוע צפויה ירידה נוספת – בעיקר במישור החוף והשפלה. עם זאת, בהרים ובפנים הארץ יוסיף להיות מעט חם מהרגיל לעונה.
עם תחילת השבוע הבא צפויה התחממות מחודשת, כאשר מזג האוויר יהיה שוב חם מהרגיל ואף שרבי במקומות מסוימים.
על פי התחזית, רק מאמצע השבוע הבא תחל ירידה הדרגתית בטמפרטורות, וייתכנו טפטופים מקומיים. לפי השירות המטאורולוגי, חזרה לטמפרטורות רגילות לעונה צפויה רק לקראת סוף השבוע הבא – וגשם משמעותי עדיין לא נראה באופק.
