חגיגה של תיאטרון ישראלי בצוותא: פסטיבל תיאטרון קצר חוגג 27 שנה עם דרמות, קומדיות ומחזות זמר. חוויה תרבותית קצרה שנשארת בלב

חגיגת התיאטרון הקצר המרכזית בישראל שבה לצוותא עם מגוון עשיר של יצירות סוחפות, מצחיקות ומרגשות. הפסטיבל, בניהולם האמנותי של עדי גורל ומולי שולמן, יתקיים בין 4 ל-9 בדצמבר ויעלה במתכונתו המסורתית על שלוש במות שונות בסוף השבוע הראשון של החודש, ואחריו שלושה ימי הצגות אורחות נוספים שאצרה נועה שכטר.

דרמות, קומדיות ופנטזיות: שלושה מקצרונים מרכזיים

ההצגות יחולקו לשלושה מקצרונים מרכזיים: מקצרון 1 יתמקד בתיאטרון קצר קלאסי, מקצרון 2 בקצר אישי ואוטוביוגרפי, והשנה לראשונה – על במת "בר גיורא" במתחם צוותא – "קצר מיוזיקל" עם מופעי מיוזיקל קצרים המשלבים תיאטרון, שירה ומוסיקה חיה. בין היצירות: דרמות נוקבות ומרגשות, קומדיות רומנטיות ומורבידיות, מחזות זמר ואופרות ראפ קצביות ונועזות.

פסטיבל תיאטרון קצר הפך במרוצת השנים למוקד עלייה לרגל של התיאטרון העצמאי בישראל. ההצגות נבחרות בקפידה על ידי ועדה אמנותית מבין מאות הצעות, והפסטיבל משמש חממה לפיתוח רעיונות חדשים שמתחילים בקצר ומתפתחים להצגות באורך מלא.

מחממה ללהיטים: הצלחות שהחלו בקצר

הצגות רבות שזכו לאהדת הקהל והביקורות בפסטיבל הפכו ללהיטים מלאים, בהן "המשתמט", "שמואל" ו"גידול ושמו בועז". השנה, לראשונה, יעלו גם סדרת הצגות אורחות שאינן קצרות, בניהולה האמנותי של נועה שכטר.

בין האורחות: "סונטת קרויצר" – יצירה תיאטרונית מוזיקלית עם ששון גבאי; הקברט הספרותי-מוזיקלי "שיחות על אהבות (ועל אי הבנות אחרות)"; קומדיית הפופ הסובייטית "פימה ג'קסון ולהקתו"; מחזמר הקאלט הקומי "גידול ושמו בועז", שרץ בהצלחה כהפקה מלאה בצוותא.

בנוסף, "בקיצור" – ארבע הצגות יחיד אישיות מתיאטרונטו 2025: "שמנמן נמוך עם תלתלים" (איתי סלהוב), "בא לי לבאלי" (שיר שאלתיאל), "שמן אחרי המלחמה" (סהר עודאי) ו"קיקר – פוטלוד – וליכטויך" (רוזה לגר).

תמונת מצב של הרגע: קולות מהתקופה

עדי גורל ומולי שולמן, המנהלים האמנותיים: "פסטיבל תיאטרון קצר חוגג 27 שנה. השנה קיבלנו מאות מחזות קצרים מצוינים, ומתוכם בחרנו את אלה שנוגעים בלב השאלות של התקופה ובליבנו: מה קרה לנו? איך אנחנו במלחמה הזו, בתוכה ואחריה, איך ממשיכים מכאן ולאן, ובכלל מה זה אומר שממשיכים."

לצד חומרים על רווקות מאוחרת, אהבה, זוגיות ומחויבות, כולל סאטירה נוקבת ובועטת, הפסטיבל נותן ייצוג רוחבי לכל הקולות – תמונת מצב שלוכדת את הרגע הזה בזמן. בקצרה.