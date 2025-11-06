סטודנט עוכב לאחר שניסה לשבש את הסדר בעת ביקור השר בן גביר באוניברסיטה העברית.

במהלך טקס קבלת התואר השני של אשת השר לביטחון לאומי, אילה בן גביר, באוניברסיטה העברית – עיכבה המשטרה סטודנט שניסה להפר את הסדר במקום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

השר בן גביר בטקס. ללא קרדיט

שוטרים שהיו במקום פעלו במהירות ועיכבו את הסטודנט לאחר שצעק לעבר השר, ביקש לפוצץ את האירוע וגרם למהומה באירוע.

בלשכת בן גביר אומרים לסרוגים: "הטקס ממשיך ואילה בן גביר תקבל את התואר השני שלה בעוד מספר דקות"