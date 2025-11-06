סטודנט עוכב לאחר שניסה לשבש את הסדר בעת ביקור השר בן גביר באוניברסיטה העברית.
במהלך טקס קבלת התואר השני של אשת השר לביטחון לאומי, אילה בן גביר, באוניברסיטה העברית – עיכבה המשטרה סטודנט שניסה להפר את הסדר במקום.
שוטרים שהיו במקום פעלו במהירות ועיכבו את הסטודנט לאחר שצעק לעבר השר, ביקש לפוצץ את האירוע וגרם למהומה באירוע.
בלשכת בן גביר אומרים לסרוגים: "הטקס ממשיך ואילה בן גביר תקבל את התואר השני שלה בעוד מספר דקות"
