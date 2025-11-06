על רקע התקיפות בדרום לבנון והמתיחות הגוברת בצפון, מועצת הגולן מבהירה לתושבים כי אין שינוי בהערכת המצב וכי השגרה נמשכת

על רקע ריבוי הדיווחים על מתיחות בגבול הצפון, צה"ל תקף היום (חמישי) יעדים משמעותיים בדרום לבנון, כחלק מפעולות האכיפה המתמשכות נגד תשתיות חיזבאללה באזור.

בעקבות התקיפה, שהייתה כאמור חריגה, נשלחה הודעה לתושבי רמת הגולן, בה נכתב: "תושבי הגולן שלום, בשעות האחרונות מתקיימות תקיפות בדרום לבנון, כחלק מפעולות האכיפה המתמשכות של צה"ל. אנו ערים להודעות בתקשורת בדבר התכנות להסלמה בגבול הצפוני אך חשוב להדגיש כי אנו בשגרה מלאה ואין שינוי בהערכת המצב. המועצה נמצאת תמיד במוכנות ובקשר רציף עם גורמי הצבא והביטחון ובכל מקרה של עדכון או שינוי נעדכן אתכם ככל שיידרש".

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות בגזרה הצפונית, על רקע הערכות כי חיזבאללה עשוי להגביר את הירי לעבר יישובי הצפון בתגובה לפעולות צה"ל. עם זאת, גורמים ביטחוניים מדגישים כי אין שינוי בהערכת המצב בשלב זה, וכי אין הנחיות חדשות לתושבים.