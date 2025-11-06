תם עידן בקונגרס: חברת בית הנבחרים האמריקנית ננסי פלוסי, שכיהנה כנציגת סן פרנסיסקו בבית התחתון של הקונגרס משנת 1987, הודיעה היום (חמישי) כי תפרוש בתום הקדנציה הנוכחית שלה ולא תתמודד בבחירות האמצע ב-2026. פלוסי כיהנה כראש הסיעה הדמוקרטית בקונגרס משנת 2002 עד 2022, וכן שימשה כיו"ר בית הנבחרים בין השנים 2007 ו-2011 ובין 2019 ל-2023.
"תושבי סן פרנסיסקו – רציתי שתהיו הראשונים לדעת: אני לא אנסה להיבחר מחדש לקונגרס" אמרה פלוסי בת ה-85 בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות. "בלב אסיר תודה, אני מחכה ומצפה להתחיל את השנה האחרונה שלי כמחוקקת ונציגה שלכם".
"עכשיו שנתקדם, המסר לעיר שאני אוהבת היא זו: סן פרנסיסקו, תדעו מה הכח שלכם" הוסיפה. "יחד עשינו היסטוריה. תיד הובלנו את הדרך, ועכשיו עלינו להמשיך לעשות זאת בכך שנמשיך להיות חלק מלא מהדמוקרטיה שלנו, וניאבק על הערכים האמריקנים החשובים לנו".
