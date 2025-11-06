העיתונאי רביב דרוקר תקף את עמית סגל ואבישי גרינציייג בעקבות פרסום על עמדת היועצת המשפטית של משרד המשפטים בפרשת הפצ"רית, וטען כי מדובר בתעמולה תקשורתית

העיתונאי ומגיש חדשות 13, רביב דרוקר, התייחס היום (חמישי) בחריפות לפרסום של עמית סגל ואבישי גרינצייג, שחשפו כי היועצת המשפטית של משרד המשפטים סבורה שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אינה יכולה ללוות את חקירת הפצ"רית.

דרוקר כתב ברשת X (טוויטר לשעבר): "עמית סגל ואבישי גרינצוויג דיווחו ביחד (!) על הפצצה החדשה. היועצת המשפטית של משרד המשפטים, דמות בעלת משקל מאוד מצומצם משפטית, שמונתה בתקופת יריב לוין, חושבת שהיועמ"שית לא יכולה ללוות את חקירת הפצ"רית".

בהמשך תקף דרוקר את אופן הסיקור של סגל וגרינצייג: "מישהו מכם שמע בעבר על חוות דעת של יועמ"שית משרד המשפטים? סגל כבר מציג את זה כסופו של סיפור, כאילו זה מינימום בג"ץ. כל כך חשובה לו מראית העין. שלט תעמולה מחופש לעיתונאי".