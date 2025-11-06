העיתונאי ומגיש חדשות 13, רביב דרוקר, התייחס היום (חמישי) בחריפות לפרסום של עמית סגל ואבישי גרינצייג, שחשפו כי היועצת המשפטית של משרד המשפטים סבורה שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אינה יכולה ללוות את חקירת הפצ"רית.
דרוקר כתב ברשת X (טוויטר לשעבר): "עמית סגל ואבישי גרינצוויג דיווחו ביחד (!) על הפצצה החדשה. היועצת המשפטית של משרד המשפטים, דמות בעלת משקל מאוד מצומצם משפטית, שמונתה בתקופת יריב לוין, חושבת שהיועמ"שית לא יכולה ללוות את חקירת הפצ"רית".
בהמשך תקף דרוקר את אופן הסיקור של סגל וגרינצייג: "מישהו מכם שמע בעבר על חוות דעת של יועמ"שית משרד המשפטים? סגל כבר מציג את זה כסופו של סיפור, כאילו זה מינימום בג"ץ. כל כך חשובה לו מראית העין. שלט תעמולה מחופש לעיתונאי".
דידה
לגמרי ברור לי למה לוין מפר הלוך וחזור את הוראת בג"צ בהקשר ליועמש"ית.16:31 06.11.2025
רביב מי?!
איש דוחה, נוכל, שקרן, מניפולטור. מזכיר את המעכר בכניסה למכון הטסטים16:34 06.11.2025
דן
כשדרוקר יגיע לעשירית מהאמון שהציבור תולה על עמית סגל. אז שידבר וידבר וידבר. לדרוקר מתחיל לנזול הרוק בתוך השופר של מערכת המשפט16:47 06.11.2025
עמירם
דרוקר כבר מזמן לא עיתונאי, הוא בסה"כ תועמלן סוג ג' ששם לו מטרה בחיים : ביבי וממשלת הימין! כשלא מצליח לו (בדרך כלל) הטימטום אוחז בו והוא יוצא משליטה! בקיצור: לא...
יוסי
הוא באמת איש מצחיק הרביב הזה, כל הזמן מספר בדיחות, ועוד לוקח את התפקיד ברצינות כזו כאילו. כל הזמן אמר בדיוק מה שלא קורה בצורה כזו מצחיקה, האמת שנחמד שיש...
הוא באמת איש מצחיק הרביב הזה, כל הזמן מספר בדיחות, ועוד לוקח את התפקיד ברצינות כזו כאילו. כל הזמן אמר בדיוק מה שלא קורה בצורה כזו מצחיקה, האמת שנחמד שיש דמות קומית כזו בחדשותהמשך 17:54 06.11.2025
עמירם
דן
רביב מי?!
דידה
