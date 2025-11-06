שעה אחרי אזהרת הפינוי שניתנה לכפרים, צה"ל החל בגל תקיפות לעבר מטרות צבאיות של חיזבאללה בדרום לבנון. גורם צבאי בכיר ציין כי "לא מתכוונים להגיע להסלמה, אין הנחיות מיוחדות לתושבי הצפון"

כשעה אחרי אזהרת הפינוי שניתנה ל-3 בניינים בכפרים, דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי צה"ל החל בגל תקיפות לעבר מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. זהו גל התקיפות השני שנרשם באזור היום, אחרי שבשעות הבוקר הכוחות תקפו מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בחיזבאללה במרחב צור.

גורם צבאי בכיר ציין כי "צה"ל ממשיך בפעולות אכיפה למניעת התעצמות מחודשת חיזבאללה". לדבריו, "לא מתכוונים להגיע להסלמה, אין הנחיות מיוחדות לתושבי הצפון".

כאמור, מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם הוראת פינוי לתושבי בניינים בכפרים אלטיבה, טיר דבא ועייתא אל-ג'בל שבדרום לבנון. בהודעה נאמר כי "צה"ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, למול הנסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב".

תושבי הבניינים הוזהרו כי הם "נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיידית למרחק של 500 מטר לפחות מהמבנה. השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם".