לפני יותר מ-20 שנה העיתונאי ומגיש החדשות יעקב אילון הגיש את המהדורה המרכזית בערוץ 10. היום (חמישי), אחרי גלגולים רבים שהערוץ הזה עבר וכיום נחשב ל-13, תיכנס בתו איה אילון לתפקיד מגישה בפעם הראשונה. כך פרסם העיתונאי רן בוקר.
איה אילון, בת 21, שירתה בגלי צה"ל ככתבת חדשות החוץ, עורכת תכניות ומגישת מבזקים ובחדשות 13 היא תשמש ככתבת ומגישת חדשות.
"מתרגשת ושמחה להצטרף לעיתונאים המעולים של חדשות 13. מקווה לעמוד במשימה בהצלחה", אמרה אילון.
אז התפוח לא נפל רחוק מן העץ, ואחרי שנים שבהם הוביל יעקב אילון את מהדורות החדשות המרכזיות (תחילה בערוץ 2, ערוץ 10 וכיום בערוץ כנסת) תעשה זאת בתו, איה אילון בתפקידה החדשה בערוץ 13.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים