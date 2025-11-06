לואיטו סינדואני מולל, אביו של החלל החטוף ג'ושוע לואיטו מולל, הגיב להשבת גופת בנו משבי החמאס ואמר כי הוא "מעריך את מה שמשפחות החטופים ועם ישראל עשו כדי לספר את סיפורו של בני. עכשיו אני מאוד שמח שהוא שב אלינו"

לואיטו סינדואני מולל, אביו של החלל החטוף ג'ושוע לואיטו מולל, הגיב היום (חמישי) להשבת גופת בנו משבי החמאס אמש. בדבריו הודה לציבור הישראלי על המאבק לשחרורו, ואמר כי המשפחה עדיין מחכה לקבל את הגופה כדי להביאה לקבורה.

"אני מאוד מעריך את מה שמשפחות החטופים ועם ישראל עשו כדי לספר את סיפורו של בני, ג'ושוע. עכשיו אני מאוד שמח שהוא שב אלינו" אמר האב. "אין לי מה לתת בתמורה, אבל שאלוהים יברך אתכם".

עוד ציין כי "אנחנו עדיין מחכים לקבל את גופתו של בני ולקבור אותו. תודה רבה לכולכם".

החלל שהושב הלילה לישראל: ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, אזרח טנזניה

כאמור, בלשכת ראש הממשלה אישרו הבוקר כי גופתו של מולל זוהתה על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, כשנציגי צה״ל ומשרד החוץ הודיעו לבני המשפחה כי יקירם הושב לישראל. מולל, אזרח טנזניה בן 21, נמנה עם קבוצת סטודנטים שהגיעו לישראל שבועות ספורים לפני הטבח, במטרה להשתלם בחקלאות וללמוד בקמפוס החקלאי באיבים. בתקופה שלפני תחילת הלימודים עבדו הסטודנטים לצד עובדים תאילנדים בקיבוצי ומושבי העוטף. מולל התגורר בקיבוץ נחל עוז יחד עם סטודנט נוסף מטנזניה, אווסיוס הלמנגריד קלהופס.

ב-7 באוקטובר מולל נחטף מהרפת בה עבד בקיבוץ נחל עוז, וב-13 בדצמבר נקבע מותו. משפחתו של מולל מספרת שהיה מנומס, אדיב, חרוץ מאוד, בעל חיוך גדול שלא יורד מהפנים. הוריו וארבעת אחיו גרים בטנזניה.