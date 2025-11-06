ראש הממשלה בנימין נתניהו נבחר היום (ה׳) באופן רשמי לכהונה נוספת כיו״ר תנועת הליכוד ומועמדה לראשות הממשלה בבחירות הקרובות – ללא כל מתחרים. אף גורם לא הגיש מועמדות נגדו, ובכך הובטח לו המשך הנהגתו של המפלגה הגדולה בכנסת.
בהיעדר מתמודדים נוספים על ראשות הליכוד, הכריזה ועדת הבחירות של המפלגה על נתניהו כיו״ר הנבחר באופן אוטומטי. המשמעות היא כי נתניהו ימשיך להוביל את רשימת הליכוד בבחירות הבאות לכנסת, מבלי שייערכו פריימריז פנימיים על הנהגתה.
בליכוד מציינים כי מדובר באמון מחודש במנהיגותו של נתניהו וביציבותו הפוליטית, לאחר שנים של שליטה כמעט מוחלטת במפלגה.
אשר
זה מבטיח שהליכוד ילך בדרך המערך. להמשיך בשולי ההסטוריה. נקווה מפלגת בנט תתחזק ותתמיד ותהפוך למפלגת שלטון חזקה. ישראל צריכה שלטון שעבורו האחדות היא מטרה עליונה. האם יש כאן מישהו שמאמין שבנט יסכים להקים מדינה פלסטינית?המשך 15:53 06.11.2025
