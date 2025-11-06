נתניהו נבחר שוב לראשות הליכוד ללא מתחרים, ויוביל את המפלגה לבחירות הבאות. בליכוד מברכים על האחדות

ראש הממשלה בנימין נתניהו נבחר היום (ה׳) באופן רשמי לכהונה נוספת כיו״ר תנועת הליכוד ומועמדה לראשות הממשלה בבחירות הקרובות – ללא כל מתחרים. אף גורם לא הגיש מועמדות נגדו, ובכך הובטח לו המשך הנהגתו של המפלגה הגדולה בכנסת.

בהיעדר מתמודדים נוספים על ראשות הליכוד, הכריזה ועדת הבחירות של המפלגה על נתניהו כיו״ר הנבחר באופן אוטומטי. המשמעות היא כי נתניהו ימשיך להוביל את רשימת הליכוד בבחירות הבאות לכנסת, מבלי שייערכו פריימריז פנימיים על הנהגתה.

בליכוד מציינים כי מדובר באמון מחודש במנהיגותו של נתניהו וביציבותו הפוליטית, לאחר שנים של שליטה כמעט מוחלטת במפלגה.