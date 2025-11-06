דובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי דחופה לשני כפרים בדרום לבנון, בעקבות ניסיונות שיקום של חיזבאללה באזור. גורם צבאי בכיר ציין כי "

לאחר שמוקדם יותר, תקף צה"ל בעוצמה כנגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות טרור בדרום לבנון, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי, מכין את הקרקע לפעולה רחבה יותר ומשגר אזהרה חמורה לדרום לבנון.

דובר צה"ל בערבית הודיע כעת: "צה"ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, למול הנסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב". בהודעה צה"ל הודיע בתוקף על אזהרת פינוי מיידית לשני הכפרים הבאים בדרום לבנון: אלטיבה וטיר דבא.

על פי ההודעה המזהירה את התושבים: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיידית למרחק של 500 מטר לפחות מהמבנה. השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם".

גורם צבאי בכיר: "לא מתכוונים להגיע להסלמה"

מצה"ל נמסר כי לאחרונה חיזבאללה פועל באופן עיקש בניסיון לשקם את יכולותיו הצבאיות ואת תשתיות יצור הנשק והאמל"ח שלו במרחב דרום לבנון, וצה"ל נחוש לבלום זאת.

גורם צבאי בכיר ציין כי "צה"ל ממשיך בפעולות אכיפה למניעת התעצמות מחודשת חיזבאללה". לדבריו, "לא מתכוונים להגיע להסלמה, אין הנחיות מיוחדות לתושבי הצפון"