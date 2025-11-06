לאחר שמוקדם יותר, תקף צה"ל בעוצמה כנגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות טרור בדרום לבנון, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי, מכין את הקרקע לפעולה רחבה יותר ומשגר אזהרה חמורה לדרום לבנון.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
דובר צה"ל בערבית הודיע כעת: "צה"ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, למול הנסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב". בהודעה צה"ל הודיע בתוקף על אזהרת פינוי מיידית לשני הכפרים הבאים בדרום לבנון: אלטיבה וטיר דבא.
על פי ההודעה המזהירה את התושבים: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיידית למרחק של 500 מטר לפחות מהמבנה. השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם".
גורם צבאי בכיר: "לא מתכוונים להגיע להסלמה"
מצה"ל נמסר כי לאחרונה חיזבאללה פועל באופן עיקש בניסיון לשקם את יכולותיו הצבאיות ואת תשתיות יצור הנשק והאמל"ח שלו במרחב דרום לבנון, וצה"ל נחוש לבלום זאת.
גורם צבאי בכיר ציין כי "צה"ל ממשיך בפעולות אכיפה למניעת התעצמות מחודשת חיזבאללה". לדבריו, "לא מתכוונים להגיע להסלמה, אין הנחיות מיוחדות לתושבי הצפון"
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
אשר
זהו? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" ברצועת עזה? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" נגד הלבנון? איראן ממשיכה בתוכנית הגרעין שלה? ביבי וממשלתו צריכים להפסיק להשתמש במילים גדולות!!!...
זהו? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" ברצועת עזה? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" נגד הלבנון? איראן ממשיכה בתוכנית הגרעין שלה? ביבי וממשלתו צריכים להפסיק להשתמש במילים גדולות!!! המלחמה הזו היתה כבר מזמן בגדר ניצחון מדהים לצה"ל. הכישלון הוא בהגדרת מטרות לא ריאליות. (גילוי נאות, הייתי בעד מטרת הניצחון המוחלט) מדוע? כי יש מאות מליוני ערבים במעגל ראשוני ויש עוד מאות מליוני מוסלמים במעגל שני (איראן מצריים תורכיה) וכל ניצחון, גדול כשיהיה לא ימנע את חידוש כוחם. כל ניצחון הוא זמני והחשוב ביותר הוא כיצד ל-חזק את הכוח הכלכלי של ישראל, ומכאן כיצד לחזק, תמיד, את כוח צה"ל ומעל הכל כיצד לשמר את אחדות העם למרות חילוקי הדעות שהיו ויהיו בתוך ישראל.המשך 15:33 06.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר (המשך)
מוזר. מלבד כ-10% מהאוכלוסיה היהודית, היום כל ישראל ימין. כולם אינם מסכימים להקמת מדינה פלסטינית ביו"ש. אבל בימין הישן החליטו על "מטרות" חדשות. לספח את יו"ש או לגרש את הערבים או.... כל מי שעיניו בראשו יכול לראות שזה עניין של זמן עד שביו"ש ישבו מעל מליון יהודים, ועוד זמן עד שיהיו 2 מליון יהודים ביו"ש. אף אחד בישראל (בעתיד) או במדינות העולם לא יכול להחליט על טיהור אתני של אוכלוסיה כל כך גדולה. אז מה צריך להיות? צריך סבלנות ועקשנות. לא הצהרות חסרות טעם. ו... צריך להרחיב את ההתישבות בכל מקום שאין בו אוכלוסיה ערבית גדולה כך שמרבית השטח ביו"ש יהיה בחזקת ישראל. ולאחר מכן???15:46 06.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
זהו? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" ברצועת עזה? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" נגד הלבנון? איראן ממשיכה בתוכנית הגרעין שלה? ביבי וממשלתו צריכים להפסיק להשתמש במילים גדולות!!!...
זהו? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" ברצועת עזה? מדינת ישראל לא הצליחה להשיג "ניצחון מוחלט" נגד הלבנון? איראן ממשיכה בתוכנית הגרעין שלה? ביבי וממשלתו צריכים להפסיק להשתמש במילים גדולות!!! המלחמה הזו היתה כבר מזמן בגדר ניצחון מדהים לצה"ל. הכישלון הוא בהגדרת מטרות לא ריאליות. (גילוי נאות, הייתי בעד מטרת הניצחון המוחלט) מדוע? כי יש מאות מליוני ערבים במעגל ראשוני ויש עוד מאות מליוני מוסלמים במעגל שני (איראן מצריים תורכיה) וכל ניצחון, גדול כשיהיה לא ימנע את חידוש כוחם. כל ניצחון הוא זמני והחשוב ביותר הוא כיצד ל-חזק את הכוח הכלכלי של ישראל, ומכאן כיצד לחזק, תמיד, את כוח צה"ל ומעל הכל כיצד לשמר את אחדות העם למרות חילוקי הדעות שהיו ויהיו בתוך ישראל.המשך 15:33 06.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר (המשך)
מוזר. מלבד כ-10% מהאוכלוסיה היהודית, היום כל ישראל ימין. כולם אינם מסכימים להקמת מדינה פלסטינית ביו"ש. אבל בימין הישן החליטו על "מטרות" חדשות. לספח את יו"ש או לגרש את הערבים או.... כל מי שעיניו בראשו יכול לראות שזה עניין של זמן עד שביו"ש ישבו מעל מליון יהודים, ועוד זמן עד שיהיו 2 מליון יהודים ביו"ש. אף אחד בישראל (בעתיד) או במדינות העולם לא יכול להחליט על טיהור אתני של אוכלוסיה כל כך גדולה. אז מה צריך להיות? צריך סבלנות ועקשנות. לא הצהרות חסרות טעם. ו... צריך להרחיב את ההתישבות בכל מקום שאין בו אוכלוסיה ערבית גדולה כך שמרבית השטח ביו"ש יהיה בחזקת ישראל. ולאחר מכן???15:46 06.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר