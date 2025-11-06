בעמותת אור ירוק ניתחו את נתוני הלמ"ס של ההרוגים בתאונות דרכים בעשרים השנים האחרונות, מהם עולה כי שנת 2025 היא הקטלנית והמדממת ביותר. מנכ"ל אור ירוק: האדישות הממשלתית עולה בחיי אדם

לקראת שבוע הבטיחות בדרכים אשר יצוין בשבוע הבא, בעמותת אור ירוק ניתחו את נתוני הלמ"ס על ההרוגים בתאונות דרכים בעשרים השנים האחרונות – מהם עולה כי בעשרת החודשים המלאים של השנה, מתחילת חודש ינואר עד ה-1 בנובמבר בכל שנה, שנת 2025 היא הקטלנית והמדממת ביותר.

לפי הדו"ח, 388 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2025, לעומת 373 בני אדם שנהרגו בתאונות דרכים בתאריך המקביל בשנת 2024 – עליה של 4%.

מעבר לכך, שנת 2025 מהווה המשך ישיר לכישלון במלחמה בתאונות הדרכים בשנים האחרונות, וזו השנה השלישית ברציפות שבה נרשמת עליה בהרוגים בתאונות הדרכים.

עוד עולה מהנתונים כי 235 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישים בינעירוניים (60% מכלל ההרוגים), 144 נהרגו בכבישים עירוניים (37% מכלל ההרוגים) ו-14 נהרגו בתאונות דרכים בשטח (3% מכלל ההרוגים).

העיר עם מספר ההרוגים הגבוה ביותר מתאונות דרכים היא תל אביב-יפו, עם 18 הרוגים השנה, במקום השני נמצאת ירושלים עם 13 הרוגים, ובמקום השלישי העיר פתח תקווה עם 10 הרוגים.

שנת 2024: ישראל במקום האחרון בהצלת חיי אדם בכבישים

על פי דו"ח שפרסמה המועצה האירופית לבטיחות בדרכים (ETSC) ביוני השנה, 439 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2024, נתון אשר מציב את מדינת ישראל במקום האחרון מבין כל מדינות אירופה.

מהדו"ח עולה כי שיעור ההרוגים בתאונות דרכים בישראל זינק ב-22% בשנת 2024 – הנתון הגבוה ביותר מבין כל מדינות אירופה, נתון אשר מציב את ישראל במקום האחרון. לפני ישראל מדורגת קפריסין (עליה של 21%) ואסטוניה (עליה של 17%) אשר סוגרות את שלוש המדינות הגרועות באירופה.

מדינות אירופה מוכיחות שנה אחר שנה כי המאבק בתאונות הדרכים הוא מאבק שניתן לנצח בו. המדינות הצליחו להוריד את מספר ההרוגים בתאונות דרכים בשיעור ממוצע של 2.2% בשנת 2024 בהשוואה לשנת 2023.

לוקסמבורג (ירידה של 30.8% בהרוגים), מלטה (ירידה של 25% בהרוגים) וליטא (ירידה של 23.9% בהרוגים) הציגו את הנתונים הטובים ביותר מבין מדינות האיחוד.

בחינת נתוני ההרוגים בתאונות הדרכים בעשור העשור האחרון (2024-2014) חושפת כי גם בשנים הללו ניצבת ישראל במקום האחרון בצמצום ההרוגים בתאונות דרכים. בין השנים 2024-2014 זינק מספר ההרוגים בתאונות דרכים בישראל בשיעור של 37.6%. במקום האחד לפני אחרון נמצאת מלטה עם עליה של 20% בהרוגים והולנד מעט לפניה עם עליה של 18.4% בהרוגים.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הכישלון חייב להוביל לאישור מידי ודחוף של התוכנית הלאומית הרב שנתית אשר נמצאת על שולחנה של השרה לבטיחות בדרכים ורק ממתינה לאישורה. אנחנו במצב חירום והגיע הזמן שהממשלה תקיים את המחויבות שלה לציבור ותגן עלינו בכביש".