הרב אילעאי עופרן מפרסם פוסט נוקב נגד השיח סביב גיוס החרדים, וטוען: "מדינת ישראל כופה על צעירים חרדים שלא להתגייס – זה המצב הבלתי נסבל"

הרב אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה וראש המכינה הקדם־צבאית רוח השדה, פרסם פוסט חריף בנושא הגיוס והשיח הציבורי סביב החברה החרדית. בפוסט שכותרתו "חמישה שקרים שצריך לדבר עליהם", הוא מתייחס לטענות נפוצות במחלוקת על גיוס החרדים ומפרט את עמדתו.

לדבריו, "שנאת חרדים" היא תיאור הפוך מהמציאות: "כשצד אחד מזמין את הצד השני לשותפות, מתחנן בפניו שיצטרף אליו, והצד השני מסרב בתוקף ומכריז שהוא מעדיף למות על פני החיבור והשותפות – די ברור מי הצד ששונא כאן". הרב עופרן מוסיף כי מדובר בתופעת "השלכה", או כפי שהגמרא אומרת: "הפוסל במומו פוסל".

בנקודה השנייה, תחת הכותרת "גיוס בכפייה", הוא טוען כי דווקא החוק הקיים כופה על החרדים לא להתגייס: "הדרישה אינה לאסור חרדים בשלשלאות ולהשליך לכלא, אלא רק להפסיק את המצב הבלתי נסבל שבו מדינת ישראל כופה על צעירים חרדים שלא להתגייס".

הרב עופרן מתייחס גם לטענה בדבר "חשש מחילון": "החשש האמיתי של החברה החרדית הוא לא שכמה אחוזים מבניה יהפכו לחילונים, אלא להיפך – שרובם יישארו דתיים לגמרי, וכך יתברר שכל האידיאולוגיה והתיאולוגיה שהוצגו עד היום היו שקר והבל".

על הטענה כי מדובר ב"חברה של חסד", כתב הרב עופרן: "זה לא ממש שקר, אבל זה גם לא יתרון. חברה שמלאה בגמ"חים והתנדבות קבועה היא חברה חולה. לאנשים מחויבים – עובדים, הורים, מילואימניקים – אין זמן להתנדב בקביעות".

לבסוף, הוא מתייחס לטענה ש"זה תמיד היה ככה": "נכון שחרדים לא מתגייסים כבר עשרות שנים, אבל זה אף פעם לא היה במימדים האלה. החרדים אף פעם לא היו רבע ממחזור הגיוס, ומעולם לא היה מצב שבו מילואימניקים נדרשים ל-90 ימי שירות בשנה. להמשיך ככה זה לגנוז את החזון הציוני".