ראש הממשלה נתניהו קיים פגישה מדינית מיוחדת עם שר החוץ של סינגפור, כחלק מתחזוק היחסים ארוכי השנים עם המדינה האסייתית המשמעותית

ראש הממשלה נתניהו יאחר בלשכתו את שר החוץ של סינגפור, ויויאן בלאקרישנאן. על פי ראש הממשלה השניים קיימו פגישה משמעותית ברוח טובה, כחלק מהמשך היחסים ארוכי השנים בין ישראל והמדינה האסייתית העשירה.

פגישת נתניהו ושר החוץ הסינגפורי, ויויאן בלאקרישנאן. קרדיט: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

בפתח הפגישה אמר נתניהו:

״יש לנו ידידות היסטורית עם סינגפור, שהייתה עקבית במשך עשורים רבים. לעונג לי לראות את שר החוץ פה, אבל זו לא הפעם הראשונה שאנו נפגשים. והשותפות הנהדרת הזו ממשיכה. שתי מדינות קטנות עם יכולות כבירות. וזה טוב מאוד לראות אותך פה על מנת שנקדם את המטרות המשותפות שלנו של שגשוג, שלום וביטחון״.

שר החוץ של סינגפור, ויויאן בלאקרישנאן, השיב בדברי תודה ואמר:

״תודה לך ראש הממשלה. תמיד היית מסביר פנים. זאת תמיד הזדמנות להיות פתוח וכנה בדרך שמעט מדינות חולקות ביניהן. זה משקף את היחסים המיוחדים והייחודיים שיש לנו. זה גם משקף את המחויבות שלנו לעתיד של שלום ותקווה״.

הפגישה נחשבת להמשך ישיר של הקשרים האסטרטגיים בין ישראל לסינגפור, המתמקדים בתחומי טכנולוגיה, ביטחון, מים וחדשנות. הקשר בין המדינות נמשך כבר למעלה מחמישה עשורים ונחשב לאחד היציבים ביותר של ישראל באסיה.