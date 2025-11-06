דרמטי: יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק שלחה חוות דעת ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שבה אמרה לה: את בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית, אסור לך לחקור

יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק שלחה חוות דעת ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שבה אמרה לה: את בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית, אסור לך לחקור, כך פורסם כעת (חמישי) בחדשות 12.

קודם לכן, היועמ"שית מיארה הגישה באיחור בקשה לבג"ץ, לדחות את תשובתה בעניין העתירה שדורשת ממנה שלא לעסוק בפרשיה שכן היא בניגוד עניינים. היועמ"שית טרם החליטה מה תכתוב לבג"ץ.

הודעת העותרים נגד היועמשית – חה״כ אביחי בוארון וארגון לביא: "אנחנו מברכים על חוות הדעת של יועמשית משרד המשפטים. פעולותיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחקירת הפצ״רית זיהמו את החקירה, גרמו לאובדן ראיות קריטיות ולשיבוש הליכי משפט החמור ביותר שידעה מדינת ישראל.

עוד באותו נושא חשיפה דרמטית: כך הודלף הסרטון משדה תימן 13:34 | חדשות סרוגים 33 1 😀

זו היא פרשת קו 300 של היועצת המשפטית לממשלה מיארה והפרקליטות הצבאית הראשית שחברו יחד בהגשת תצהירי שקר ועדות כוזבת לבית המשפט העליון ושיבשו הליכי חקירה ומשפט לאורך כל הדרך".