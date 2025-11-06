חה"כ אביחי בוארון וארגון "לביא" תקפו בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, לאחר שביקשה לדחות את תגובתה לבית המשפט העליון • לטענתם, היא פועלת בניגוד עניינים, מזלזלת במוסדות המדינה ומתחמקת מאחריות לחקירה

ח"כ אביחי בוארון וארגון "לביא", שהגישו את העתירה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, פרסמו היום (חמישי) הודעה חריפה בעקבות בקשתה של היועמ"שית לדחות את המועד להגשת תגובתה לבית המשפט העליון עד לשעה 22:00 הערב.

בהודעתם ציינו העותרים כי "על אף החלטת השופט סולברג, שנתן ליועמ"שית 36 שעות, זמן רב שניתן לעשות בו הרבה היא בחרה לבקש ארכה נוספת. כבר שנים שהיא מצפצפת על הממשלה, לא סופרת את הכנסת, ועכשיו גם משפילה את בית המשפט העליון לאחר שהגישה לו הודעה כוזבת ותצהיר שקרי".

עוד נמסר מהעותרים כי בהרב מיארה מצויה בניגוד עניינים חמור ולכן אינה יכולה לנהל חקירה שבה, לדבריהם, היא עצמה עלולה להיות צד נחקר: "במציאות מתוקנת, היא הייתה מונעת מעצמה לעסוק בנושא. נשאר רק לשאול – מה יש לך להסתיר גלי? האם את חלק מקשר השתיקה של הפצרית? האם גם את היית שותפה לטיוח הבדיקה?".

על חוות הדעת של יועמ"שית משרד המשפטים שמיארה נמצאת בניגוד עניינים מסרו העותרים: "אנחנו מברכים על חוות הדעת של יועמשית משרד המשפטים. פעולותיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחקירת הפצ״רית זיהמו את החקירה, גרמו לאובדן ראיות קריטיות ולשיבוש הליכי משפט החמור ביותר שידעה מדינת ישראל. זו היא פרשת קו 300 של היועצת המשפטית לממשלה מיארה והפרקליטות הצבאית הראשית שחברו יחד בהגשת תצהירי שקר ועדות כוזבת לבית המשפט העליון ושיבשו הליכי חקירה ומשפט לאורך כל הדרך".