אחרי פרסום הציטוטים הקשים מהראיון עם החטוף רום ברסלבסקי, עידן עמדי תוקף את התקשורת: "הרצון של כולנו לחשוף את העולם לזוועות שעברו החטופים שלנו מעפילות לעיתים על שיקול הדעת שלנו"

אחרי הראיון הטראומתי של החטוף רום ברסלבסקי, שציטוטים ממנו יצאו לתקשורת (רביעי), ובו הוא חשף את הפגיעות המיניות הקשות שעבר במהלך השבי – הזמר עידן עמדי כותב בסטורי שלו היום (חמישי) ומעביר ביקורת על הקלות שבה התקשורת הישראלית מייצרת כותרות מסיפורי החטופים.

"הרצון של כולנו לחשוף את העולם לזוועות שעברו החטופים שלנו מעפילות לעיתים על שיקול הדעת שלנו. החשיפה המיידית שהחטופים ששבו מקבלים היא הצפה רגשית נוספת, מעין 'הרעלת דופמין' שמקשה עוד יותר על ההתמודדות עם הטראומה אחרי שנתיים של שבי", כתב עמדי.

הזמר הוסיף: "אני בטוח שזה לא במזיד אבל תנו להם רגע להתאקלם למציאות החדשה. לסדר מחדש את מקומם בעולם. יהיה זמן לכתבות ולדברים החשובים שיש להם לשתף. אין במה שכתבתי ביקורת רק נקודה למחשבה. מזכיר גם לעצמי בכל מפגש עם חטופים, ומשפחות שכולות. עם ישראל חי".

הראיון עם ברסלבסקי צפוי להיות משודר הערב (חמישי) בתוכנית הצינור. "אני לא אוהב לדבר על זה. זה קשה. זה משהו שאפילו הנאצים לא עשו. רק התפללתי שזה ייפסק. כל יום אמרתי לעצמי ששרדתי עוד יום בגיהינום – ומחר אתעורר לעוד אחד, ועוד אחד. זה לא נגמר. חזרתי מפגישה עם השטן", אומר ברסלבסקי בפרומו לקראת הראיון הבלעדי.