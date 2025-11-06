ישראל וסוריה עומדות על סף חתימתו של הסכם ביטחוני-מדיני חסר תקדים תחת חסות אמריקאית, ארה"ב תקים בסיס בדרום סוריה על מנת לפקח על יישום ההסכם

על פי גורמים בכירים בארצות הברית, ישראל וסוריה עומדות כפסע מהסכם ביטחוני בעל מרכיבים מדיניים והשלכות אזוריות נרחבות. ארצות הברית כבר מכינה את הקרקע לקראת המהלך, ועל פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס – היא מתכננת להקים נוכחות צבאית בבסיס אווירי בדמשק, בדרום סוריה, לצורך פיקוח על יישום ההסכם המתגבש בין שתי המדינות.

הדיווח מצטט שישה מקורות בעלי ידע בנושא – בהם שני גורמים מערביים ובכיר ביטחוני סורי – שהעידו כי ארה"ב נערכה להקים נוכחות צבאית בבסיס אווירי סמוך לבירה דמשק, כחלק ממנגנון שנועד לאפשר ולפקח על הסכם ביטחוני שמתווכת וושינגטון בין ישראל לסוריה.

הקמת הבסיס, כך לפי המקורות, מסמנת תפנית אסטרטגית ביחסי סוריה עם המערב לאחר נפילתו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד, שהיה בן ברית קרוב של איראן. הבסיס ממוקם בשער הכניסה לאזורי דרום סוריה – אזור שצפוי להפוך לשטח מפורז כחלק מהסכם בין ירושלים לדמשק.

ההסכם, אשר מתואם בחסות ממשל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, צפוי לכלול סעיפים מדיניים משמעותיים מעבר להסדרים הביטחוניים, ובהם צעדים לשיקום יחסים דיפלומטיים ולפתיחת גבולות מוגבלים לסחר ופיקוח אזורי.

לפי הדיווח, טראמפ צפוי להיפגש ביום שני בבית הלבן עם נשיא סוריה הנוכחי, אחמד א-שרעא – ביקור ראשון מסוגו של נשיא סורי בארצות הברית. הפגישה צפויה לסמן את השלב הסופי של גיבוש ההסכם ואת המעבר מהמו"מ הביטחוני למהלך מדיני רחב היקף.