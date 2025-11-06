צה״ל תקף, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון

צה״ל תקף היום (חמישי) לפני זמן קצר, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי בארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התקיפה בלבנון | צילום: דובר צה"ל

התשתית שימשה לייצור ציוד שבעזרתו מחבלי הארגון פעלו לשיקום תשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך המלחמה. פעילותם של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בתשתית היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על שטח מדינת ישראל.