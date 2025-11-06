האקרים הדליפו גם קטע שבו רוסליה נשמעת שרה בעברית אך המעריצים תוהים אם מדובר באמת בקולה האמיתי או בבינה מלאכותית. אלו המילים שנשמעות בהדלפה

רוסליה, הזמרת והכוכבת הבינלאומית, אמורה לשחרר מחר (שישי) את האלבום החדש עליו עבדה למשך תקופה ארוכה, כאשר השירים אותם היא תשיר צפויים להכיל מילים מ-13 שפות שונות: ספרדית, קטלאנית, אנגלית, פורטוגזית, לטינית, גרמנית, צרפתית, יפנית, סינית, איטלקית, אוקראינית, ערבית וגם עברית.

האקרים הדליפו גם קטע שבו רוסליה נשמעת שרה בעברית אך המעריצים תוהים אם מדובר באמת בקולה האמיתי או בבינה מלאכותית. בקטע שהודלף בעברית נשמעת הזמרת שרה: "נולדתי לבחור ואני בוחרת להיוולד מחדש. אם לחץ מייצר יהלומים למה אנחנו כולנו לא מבריקים".

בקיץ האחרון התעוררה סערה סביב הכוכבת כאשר מעצב האופנה מיגל אדרובר חשף שסירב לעצב בגדים עבורה, כיוון שלא הביעה תמיכה פומבית מלאה בפלסטינים. ימים ספורים לאחר מכן פרסמה הזמרת בתגובה: "העובדה שלא השתמשתי בפלטפורמה שלי באופן שתואם את הסגנון או הציפיות של אנשים אחרים, לא אומרת שאני לא מגנה את מה שקורה בפלסטין. זה נורא לראות אנשים חפים מפשע נרצחים יום אחר יום". כך פורסם באתר mako.

רוסליה גם ביקרה את מעצב האופנה בפוסט: "אני לא רואה איך להביך אחד את השני היא הדרך הטובה ביותר להתקדם במאבק למען חירות הפלסטינים. אני חושבת שצריך להפנות אצבע כלפי מעלה, כלפי מקבלי ההחלטות ובעלי הכוח לפעול, ולא להפנות אותה אחד אל השני".