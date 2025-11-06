קצת נחמה לא תזיק: המשפיענית שירלי לוי, שעוד מתמודדת עם מותה הטרי של אחותה הקטנה, שירן ז"ל, לוהקה לתפקיד מרגש במיוחד בסרט "קופה ראשית"

לפני כחודשיים, ב-9 בספטמבר, נהרגה אחותה הקטנה של המשפיענית שירלי לוי, שירן לוי ז"ל. היום (חמישי) פרסם לראשונה משה אבוטבול במאקו, כי השחקנית לוהקה לסרט המדובר של קופה ראשית. כבר השבוע תשתתף לוי בצילומים, מה שמרגש מאוד את העוקבים שלה, שדואגים לה ולרווחתה הנפשית באדיקות רבה.

בשנים האחרונות משקיעה לוי בקריירת המשחק שלה, ומשתפת כי היא עושה אודישנים רבים. לאחר תפקיד קודם בסדרת הנוער "זיגי", בימים אלו היא גם משתתפת בחזרות להפקת חנוכה נוספת לילדים. אבל עכשיו, לוי עולה כיתה ותשתתף באחד הסרטים המדוברים, הסרט המבוסס על הסדרה "קופה ראשית" של התאגיד.

כאמור, בימים אלו משתתפת השחקנית והמשפיענית שירלי לוי בחזרות להצגה "סימבה מלך הסוואנה", שתעלה בחג החנוכה הקרוב. מי שמשחקת לצידה בהצגה היא לא אחרת ממיה שם, שורדת השבי.