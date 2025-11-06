נשיא קרן "המורשת" קווין רוברטס מתנצל בפני יהודים לאחר שהגן על טאקר קרלסון שאירח אנטישמי. הסערה גרמה להתפטרויות ולקריאות להדחתו מקרב בכירי התנועה השמרנית.

לאחר שהגן בפומבי על השדרן האנטישמי טאקר קרלסון, נשיא קרן "המורשת" (Heritage Foundation) קווין רוברטס, נאלץ להתנצל בפני הקהילה היהודית. ההתבטאויות עוררו סערה עצומה בתוך אחד ממכוני החשיבה השמרניים הבולטים בארה"ב, וגררו גל התפטרויות פנימיות וביקורת נוקבת מצד בכירים בתנועה השמרנית.

רוברטס עורר זעם כאשר יצא להגנת קרלסון, לאחר שזה אירח בפודקאסט שלו את ניק פואנטס — לאומן לבן הידוע באמירות אנטישמיות חריפות. בסרטון שפרסם, תקף רוברטס את מה שכינה "קואליציית רעל" ו"מעמד הגלובליסטים" — ביטויים שנתפסו כבעלי גוון אנטישמי מובהק. לדבריו, קרלסון הוא "חבר קרוב של קרן המורשת".

בעקבות הסערה, נערכה פגישת חירום במטה הארגון בוושינגטון, שבה נשמעו קריאות פומביות להתפטרותו של רוברטס. חלק מהעובדים אף טענו כי קיימת מתיחות פנימית סביב שאלת היחסים בין עובדים נוצרים ליהודים בארגון.

עוד באותו נושא מכה לממדאני: הבכיר היהודי התפטר בעקבות ניצחונו בבחירות 18:24 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

ון לעכשיו, לפחות חמישה חברים בצוות שעסק במאבק באנטישמיות בארגון התפטרו, ובהם החוקר הבכיר וראש הצוות כריס דמות'.

בתגובה לביקורת הגוברת, רוברטס פרסם הודעת התנצלות רשמית בה כתב: ""טעיתי, נתקן את הדברים. אני מבין את הפגיעה שנגרמה ומתחייב לפעול לחיזוק האמון עם הקהילה היהודית ולוודא שקרן המורשת תישאר מקום של סובלנות וכבוד הדדי".