צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון את ארגון הטרור חיזבאללה: על פי דיווחים ערבים התרחשה תקיפה ישראלית בצור שבדרום המדינה

צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון את ארגון הטרור חיזבאללה: על פי דיווחים ערבים היום (חמישי) לפני זמן קצר התרחשה תקיפה ישראלית בצור שבדרום המדינה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התקיפה בלבנון | צילום: רשתות ערביות

מוקדם יותר פורסם כי הזרוע הפוליטית של ארגון הטרור השיעי חיזבאללה שיגרה מכתב פתוח ובהול אל נשיא לבנון, ראש הממשלה ויושב־ראש הפרלמנט — ובו הזהירה מפני קיום משא ומתן כלשהו עם ישראל. במכתב נכתב כי הארגון "לא ייכנע לסחיטה" ולא יוותר על נשקו, גם לא במסגרת הסכמות מדיניות או הפסקת אש בינלאומית.

עוד באותו נושא חיזבאללה במכתב איומים לנשיא לבנון: "לא למו"מ עם ישראל" 10:59 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

במכתב, שפורסם באמצעי התקשורת הלבנוניים, הביע חיזבאללה התנגדות חריפה לכל יוזמה פוליטית או בינלאומית שמטרתה להביא את לבנון לשולחן המו"מ עם ישראל. הארגון טען כי העדיפות העליונה של לבנון בשלב זה היא "לבלום את התוקפנות הישראלית" ולוודא שצה"ל יעמוד בתנאי הפסקת האש.