בית המשפט לעניינים מינהלים בבאר שבע שלל היום (חמישי) את אזרחותו של אדם לאחר שהתברר שהורשע ברצח אשתו והסתיר זאת בבקשת האזרחות.

שלילת האזרחות הגיעה לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה באמצעות עו"ד שיראל בן הרוש מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי) הגישה לבית המשפט בקשה לביטול אזרחות של אדם שקיבל אזרחות מתוקף חוק השבות. שבמהלך הראיון לקבלת האזרחות שיקר וטען כי התגרש מאשתו השנייה, זאת על אף שהורשע ברציחתה וישב תקופת מאסר ממושכת בכלא.

במהלך 2021 הוא קיבל אזרחות בגלל היותו נכד של יהודי. בגלל זכאותו לאזרחות קיבלו גם אשתו ילדיה וילדיהם מעמד חוקי בארץ. זאת לאחר שבמהלך תחקיר לקבלת אזרחות שנערך בארץ מולדתו הצהיר כי בעבר היה נשוי במשך כשנתיים והתגרש ללא ילדים. לאחר קבלת האזרחות והגעתו לישראל, התברר כי המשיב רצח את אשתו השנייה וקבר אותה בחצר ביתם.

המשיב הורשע ברצח וריצה מאסר ממושך בארץ מולדתו. לאור האמור המליצה הוועדה המייעצת לשר הפנים לבטל את אזרחותו ואת מעמדם של המשיבים הנוספים שקיבלו את מעמדם מתוקף אזרחותו. שר הפנים קיבל את ההמלצה והחליט על ביטול האזרחות ומעמדם של בני המשפחה. לאור פרק הזמן שעבר ממועד קבלת האזרחות הוגשה בקשה זו לבית המשפט על מנת לתת תוקף להחלטת השר.

במסגרת הטיעונים בבית המשפט ציינה עו"ד בן הרוש כי "תכלית הסמכות לשלול אזרחות שנרכשה על יסוד פרטים כוזבים היא שמירה והגנה על ריבונות המדינה וחוקיה". עוד הוסיפה כי "עילת ביטול אזרחות על יסוד פרטים כוזבים מתקיימת כאשר רוכש האזרחות ביסס את הבקשה על מידע כוזב, ומידע זה הוביל בקשר סיבתי להחלטה להעניק את האזרחות.

המשיב עומת עם המידע הקיים, הוא העלה טענות סותרות והודה כי לא ציין כי קיים לו עבר פלילי מכיוון שרצה להטעות את הרשות לשם קבלת מעמד וחשש כי עברו הפלילי יהווה עבורו מכשול." סגן נשיא בית המשפט המחוזי השופט יואל עדן קיבל את עמדת הפרקליטות ואמר כי בגלל שהזכות הוענקה בעקבות שקרים לרשות יש סמכות לבטל אותה.

מרשות האוכלוסין נמסר: " רשות האוכלוסין וההגירה פעלה לאורך כל ההליך באופן יסודי ומעמיק. הרשות קיימה ראיונות לצורך בירור נסיבות קבלת האזרחות, אספה מידע רלוונטי ובחנה את כלל המסמכים והנתונים שהוצגו, לרבות מידע שנאסף לאחר הענקת האזרחות. טיעוניה הוצגו באופן מסודר ותוך הקפדה על תקינות ההליך המנהלי. פעולות אלו תרמו לגיבוש ההמלצה המקצועית בדבר ביטול האזרחות והמעמד שניתנו למשיב ולבני משפחתו".

החלטה זו מצטרפת להחלטתו של שופט ביהמ"ש לעניינים מינהלים אליהו ביתן לקבל את הבקשה של רשות האוכלוסין וההגירה שהוגשה באמצעות עו"ד יוספה אטלי סהר מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי) לשלול את אזרחותה של פחומוב פרידלנד אוליסיה שקיבלה את אזרחותה לאחר שהציגה מסמך מזויף לפיו אמה של סבתה הינה יהודיה".