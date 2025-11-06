חיזבאללה שלח מכתב אזהרה לנשיא, לראש הממשלה ולפרלמנט הלבנוני: "לא ננהל מו"מ עם ישראל, לא ניכנע לסחיטה, ונשמור על זכות ההתנגדות ונשקנו."

הזרוע הפוליטית של ארגון הטרור השיעי חיזבאללה שיגרה מכתב פתוח ובהול אל נשיא לבנון, ראש הממשלה ויושב־ראש הפרלמנט — ובו הזהירה מפני קיום משא ומתן כלשהו עם ישראל. במכתב נכתב כי הארגון "לא ייכנע לסחיטה" ולא יוותר על נשקו, גם לא במסגרת הסכמות מדיניות או הפסקת אש בינלאומית.

במכתב, שפורסם באמצעי התקשורת הלבנוניים, הביע חיזבאללה התנגדות חריפה לכל יוזמה פוליטית או בינלאומית שמטרתה להביא את לבנון לשולחן המו"מ עם ישראל. הארגון טען כי העדיפות העליונה של לבנון בשלב זה היא "לבלום את התוקפנות הישראלית" ולוודא שצה"ל יעמוד בתנאי הפסקת האש.

לדברי חיזבאללה, עצם הרעיון של משא ומתן עם ישראל "אינו משרת אינטרס לאומי" ואף "נושא סיכונים קיומיים המאיימים על ריבונותה ויציבותה של לבנון".



במכתב נכתב עוד כי הארגון "לא מתכוון להיכנע לסחיטה תוקפנית או להיגרר לשיחות מדיניות עם ישראל בשום נסיבות", תוך הדגשה שיישאר נאמן ל"דרך ההתנגדות".