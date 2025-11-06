אריאנה גרנדה החמיצה את הבכורה העולמית של "מרשעת: חלק 2" בסאו פאולו שבברזיל בגלל תקלות טכניות בטיסה שלה. היא הבטיחה למעריצים כי היא שבורה מכך

אריאנה גרנדה, כוכבת הפופ שמגלמת את גלינדה בסרט ההמשך "מרשעת: חלק 2" (Wicked: For Good), נאלצה להחמיץ את הבכורה העולמית שהתקיימה בסאו פאולו שבברזיל. הסיבה? בעיית בטיחות פתאומית במטוס שלה, שהשביתה את הטיסה ברגע האחרון.

גרנדה, שתכננה להגיע לאירוע המיוחל זה חודשים ארוכים, שיתפה את אכזבתה העמוקה בפוסטים משתפכים באינסטגרם, שם פנתה ישירות למעריצים הברזילאים שלה.

אריאנה גרנדה מבטיחה: "אני הרוסה"

"ברזיל, אני לא מאמינה שזה קורה ואני הרוסה מעבר לכל מידה", כתבה גרנדה בבוקר יום שלישי. היא תיארה כיצד הצוות שלה נאלץ לרדת מהמטוס זמן קצר לפני ההמראה, לאחר שהתגלתה תקלה בטיחותית שדרשה תחזוקה דחופה. הטיסה, שתוכננה לצאת מיד, נדחתה עד אחת לפנות בוקר של היום הבא – מה שהפך את ההגעה לבכורה לבלתי אפשרית.

"ניסינו כל דבר אפשרי", הדגישה הזמרת, והסבירה כי הצוות שלה בשיתוף עם אולפני יוניברסל בדקו אינספור אפשרויות: טיסות מסחריות, טיסות חיבור, טיסות לילה או בוקר מוקדם, ואפילו אופציות פרטיות נוספות. אך שום דבר לא הסתייע. אפילו ניסיון להשיג מטוס פרטי חלופי נתקל במכשול בירוקרטי – היתר טיסה מיוחד שלוקח זמן רב להנפקה.

"אף אחד לא כועס יותר ממני", הבהירה, והזכירה כי סיימה צילומי סרט אחר רק ב-31 באוקטובר ועבדה ללא הפסקה ב-1 וב-2 בנובמבר, בדיוק כמו יתר חברי הקאסט – סינתיה אריבו (אלפבה), ג'ון מ. צ'ו (הבמאי) ואחרים. כולם תכננו לצאת יחד באותו יום, אך התקלה במטוס שיבשה הכול.

"שלחו להם אהבה"

גרנדה קראה למעריצים להרעיף אהבה על חברי הקאסט האחרים ולהפוך את האירוע לחגיגה מושלמת. "שלחו להם את כל האהבה שאני מאחלת שהייתי יכולה לשלוח לכם", ביקשה, והבטיחה כי ליבה נשבר לא פחות משלהם. היא חתמה את דבריה בהצהרת אהבה נרגשת לברזיל: "אני אוהבת את ברזיל, תמיד אהבתי, תמיד אוהב".

הבכורה בברזיל מסמנת את תחילת ההפצה הבינלאומית הגדולה של "מרשעת: חלק 2", סרט ההמשך למחזמר הקולנועי שיצא ב-2024 וזכה לעשר מועמדויות לאוסקר.

הסרט הראשון עיבד את המערכה הראשונה של המחזמר מברודוויי מ-2003 מאת סטיבן שוורץ וויני הולצמן, וההמשך צפוי להמשיך את ההצלחה המסחררת. לאחר סאו פאולו, הבכורות הבאות מתוכננות לפריז (7 בנובמבר), לונדון (10 בנובמבר) וסינגפור (13 בנובמבר). הסרט כבר הוקרן בשבוע שעבר בפני חברי להקת הברודוויי בניו יורק. אלינו לישראל הוא יגיע ב-20 בנובמבר.