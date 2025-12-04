עם סיום תהליך הזיהוי, הותר לפרסום כי האזרח התאילנדי סותטיסאק רינטלאק הוא החלל החטוף שגופתו הושבה לישראל. כעת נותרו בשבי החמאס 2 חללים חטופים בלבד: דרור אור ורן גואילי

חזר הביתה: עם השלמת תהליך הזיהוי, הותר לפרסום כי סותטיסאק רינטלאק ז"ל הוא החלל החטוף שגופתו הושבה אמש (רביעי) לישראל. כעת נותרו בשבי חמאס רק חטוף אחד: לוחם היס"מ רן גויאילי.

אתמול נמצאה הגופה על ידי חמאס באזור בית לאהיא בצפון הרצועה, והיא הועברה לידי הצלב האדום וממנו לישראל שם זוהתה במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו הבוקר מתאם השבויים והנעדרים, נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, סותדיסאק רינתלאק ז״ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

מתאם השו״נ, תא״ל (מיל׳) גל הירש מסר למשפחתו של סותדיסאק כי סידורי השבתו לקבורה בארצו יבוצעו בתיאום עם שגרירות תאילנד בישראל וכי ממשלת ישראל משתתפת בצערם הכבד של משפחת רינתלאק, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים.

משפחת רינתלאק ושגריר תאילנד בישראל, מר בוניאריט וויצ׳יאנפאן ביקשו למסור את תודתם והוקרתם העמוקה למדינת ישראל על המאמצים להשבתו של סותדיסאק ועל התמיכה הרצופה במשפחה מאת פרוץ המלחמה.

ממשלת ישראל וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב לקבר ישראל את רס״ל רני גואילי, לוחם היס״מ גיבור החיל.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבו במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיבו הביתה, לישראל.

עובד מסור ואהוב בקרב חבריו

רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.

ב-7 באוקטובר, מחבלי חמאס פשטו על הקיבוץ בזמן שרינטלאק עבד בשדות האזור, והוא נחטף יחד עם עובדים נוספים. ב-16 במאי 2024 עודכנה משפחתו בתאילנד כי הוא נרצח ביום הטבח, וכי גופתו הוחזקה ברצועת עזה.